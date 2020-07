Fyfde ynbraak by keatsferiening Dokkum: "Se binne yn 5 sekonden binnen"

Foarsitter Joop Dijkstra kin net begrype dat de feriening wer de dupe is fan ynbraak. ''It is gewoan hiel ferfelend. Troch de gemeente wurd al jierren neat oan it stek dien wêrtroch't it hiel maklik is foar minsken om tagong te krijen ta it keatsfjild en ús keatshokje. Mei in knipmeske bist yn 5 sekonden by ús binnen'', seit Dijkstra

Oan it stek is dúdlik te sjen dat de ynbrekkers alle kearen in pear meter opskowe. It stek is op meardere plakken al in kear makke. ''It wurd hieltyd amateuristysk reparearre troch de gemeente, mar der gebeurt fierders neat wêrtroch't dit soarte minsken frije tagong ha en krije.''

Kofjesetapparaat

De dieven ha dizze kear in nij kofjesetapparaat meinaam, mar der is net altyd wat fan wearde te heljen by de klup. ''It trieste fan it ferhaal is dat is soms om in ferbântrommel giet wat se meinimme. It giet soms om twa fleskes bier. No krekt in nij kofjesetapparaat dat wy tongersdei oanskaft hawwe. Dêr wurde je fansels net fleurich fan'', seit Dijkstra

Dijkstra ferwachtet dat jongerein út omkriten de dieders binne. ''Dit binne gjin profesjonals. Dat kinne wy wol sjen oan de sporen dy't se achterlitte.'' De feriening wol graach maatregels nimme om foar te kommen dat de jongerein in sechde kear ynbrekke. ''By de fjirde kear ha wy sein dat der kamera's komme moasten en fan 'e moarn hat hjir fuort ien west en dy hat sein dat der no echt wat gebeure moat, dus der komme kamera's dy de dieders hooplik fêstlizze kinne.''

De keatsferiening hat oanjefte dien by de plysje. Ek is in oprop dien oan tsjûgen om harren te melden by de feriening of by de plysje.