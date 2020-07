'Kloklieder' hat brief ferspraat yn Feanwâlden oer 'misstannen' Talma Hûs

In anonime 'kloklieder' hat it ôfrûne wykein op in oantal plakken yn Feanwâlden in brief ferspraat mei beskuldigingen oan it adres fan ferpleechhûs Talma Hûs yn Feanwâlden. Neffens de skriuwer soe in bewenster yn it ferpleechhûs slein en mishannele wêze. Talma Hûs is sels net bliid mei de aksje en jout oan him absolút net werom te kennen yn de beskuldigingen.