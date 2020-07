V.V. Heerenveen bestiet 100 jier: lytse fiering mei leden

Foarsitter Bernier Hoekstra fertelt dat de klup net fuortendaalks de namme Heerenveen hie. "Heerenveen is ûntstien út twa klups, Athleta en HBS. Yn 1920 binne dy gearfoege ûnder de namme Spartaan. Yn 1923-1924 binne se kampioen wurden en promovearren sy nei de Nederlandse Voetbalbond. Doe moast de namme feroare, om't der al in Spartaan bestie. Doe waard it V.V. Heerenveen."

Is it wol 20 july?

Oft it jubileum fan de klup echt op 20 july is, wit er net. "Yn de skiednisboeken stiet net hielendal dat de datum 20 july is. De earste lustrums binne allegearre yn maart-april holden, dus in hiele oare datum. In oprjochtingsakte is der ek net. Nei alle gedachten is it út oerlevering dat it 20 july is. Mar dat is ek wer net sa wichtich."

Eins woe hy wat mear omtinken oan de 100 jier jaan, mar fanwegen corona komt dat oars. "Wy hiene leuke aktiviteiten betocht, dy skowe wy troch. It 100-jierrich bestean is fansels in jier lang, dus wy kinne noch wol wat dwaan. No is der wol in lytse gearkomste. Leuk is dat der in pear âlde bestjoerders binne dy't al sawat 75 jier by de klup binne. Dat is wol bysûnder," seit Hoekstra.