Simmerblog: Simmer yn Noardburgum

Rûn Noardburgum binne de oerbliuwsels fan de iistiid noch altyd goed te sjen. Ek troch de namme fan doarpshûs De Balstien. "De pingo's binne wol bekend, mar der sitte ek noch in enoarme heap stiennen yn de ûndergrûn," fertelt Jelte van der Veen. By it ûntginnen fan in bosk waard in grutte stien fûn. "Dy is hjir yn it doarp brocht, en is reden dat de namme Balstien kaam is."