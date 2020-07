Omrop TIP: Spesjaal Skûtsjesjoernaal fan hjoed ôf te sjen

It hie oars de twadde wedstriiddei fan de SKS west. By de Feanhoop, mei hûnderten taskôgers en fjirtjin skûtsjes op it wetter. Dit jier is alles oars, mar in simmer sûnder skûtsjes is in stap te fier en dêrom start Omrop Fryslân moandei mei it Skûtsjesjoernaal. In spesjaal Skûtsjesjoernaal út it Skûtsjemuseum yn Earnewâld wei dêr't foaral it 75-jierrige jubileum fan de SKS sintraal yn stiet. Unike barrens, in soad histoarje en legindaryske anekdoaten fan eartiids.