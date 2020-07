Fleaner Christine Martens (34) fan Ljouwert omkommen by helikoptercrash Aruba

It tastel gie om 14.30 hinne (lokale tiid) fuort en kaam sa'n 12,5 kilometer út de kust wei yn de see telâne. De twa oare bemanningsleden binne der better foar wei kaam. Der is noch besocht Martens en Warnies te reanimearjen, mar dat hat net mear holpen. It ûngeluk barde mei in patrûljeflecht foar de Kustwacht. De oarsaak fan it ûngelok is noch net bekend. Alle definsjehelikopters fan itselde type NH90 wurde foarearst oan de grûn holden om't it tastel ûndersocht wurdt troch de Inspectie Veiligheid Defensie.

Martens fan Ljouwert

Christine Martens kaam út Ljouwert wei. Sy hat tusken 2010 en 2015 ek piloate west op in SAR-helikopter op de Ljouwerter fleanbasis. Yn 2014 hat Omrop Fryslân har foar de radio ynterviewd oer it 55-jierrich jubileum fan de SAR-helikopter (sy is yn de twadde radiobydrage te hearren). De fleanbasis yn Ljouwert hat witte litten yntins mei te libbjen mei de famyljes, partners en freonen fan de omkommen kollega's.

Martens wie njonken har wurk as militêr ek fashion-fotografe en make-up-artyst. Sy hat dêrfoar de Photo Academy yn Amsterdam folge en die ek The Academy of Makeup yn Glasgow. Sy hat ûnder oare foar Vogue foto's makke.