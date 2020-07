Nij scanapparaat foar nukleêre genêskunde yn Antonius Sikehûs yn Snits

De laboranten fan de nukleêre genêskunde-ôfdieling yn it Antonius Sikehûs yn Snits wurkje fan moandei ôf mei in nij apparaat. It giet om in saneamde Spect-CT. Dat apparaat is in kombinaasje fan in gamma-kamera en in CT-scan. Sa kin der by nukleêr ûndersyk oanfoljend in CT-scan makke wurde as dat nedich is.