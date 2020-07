Jitty van der Werf net langer belutsen by boere-aksjes: "It begjint te wriuwen"

"Trochdat der no allegear ferskillende groepearringen komme begjint it te wriuwen, krije je botsingen ûnderling, en dat is net wêrfoar ik it doch," sa seit Van der Werf. "Ik doch it foar de agraryske sektor, en net foar myn namme of wat dan ek."

Van der Werf seit dat se noch wol achter de oankundige aksjes tsjin de foermaatregel stiet. "As ik by minister Schouten oar iten op it board lis, soe sy dat ek net leuk fine. Je binne in bedriuw en wolle sels beslisse wat je je bisten jaan wolle."

Boerebelangen

Jitty van der Werf wie ien fan de oprjochters fan Belangen Agrarysk Fryslân, dat him ynset foar de belangen fan de Fryske boeren. Se wie dêrfoar ek bestjoerslid fan Farmers Defence Force.