Jitty van der Werf net langer belutsen by boere-aksjes

"Door alle commotie en versplintering binnen Friesland heb ik besloten om me niet meer in te zetten met het organiseren van acties", sa lit Van der Werf yn de app witte.

Boerebelangen

Jitty van der Werf wie ien fan de oprjochters fan Belangen Agrarysk Fryslân, dat him ynset foar de belangen fan de Fryske boeren. Se wie dêrfoar ek bestjoerslid fan Farmers Defence Force.

Neffens Van der Werf is de ynterne striid fan de boeren yn Fryslân de wichtichste reden om op te hâlden. "Hier heb ik geen zin in en ik steek liever mijn tijd in positieve dingen."