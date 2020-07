Bonifatiuskapel Dokkum omdoopt ta Corona Cinéma

As earste kinne besikers freed sjen nei in filmreprize fan Bonifatius de Musical, it teäterstik dat yn 2012 opfierd waard yn de kapel. Op sneon wurdt middeis in bernefilm en jûns in dramafilm út Amearika fertoand. Fanwege corona kinne der maksimaal hûndert minsken komme en der moat foarôf ferplichte reservearre wurde by Filmhuis Dokkum.

It giet foarearst om in proef. By genôch belangstelling wurdt Corona Cinéma in augustus en september alle fjirtjin dagen werhelle, mei nije films.