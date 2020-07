Bo Anema (25): jonge ûndernimmer mei ambysje

It draait allegear om fruit en in sûne wize fan libjen by Bo. Doe't se dêr sels in pear jier lyn bot mei dwaande hold, naam se it beslút om har wurk der fan te meitsjen. In pear jier lyn fierde Bo mei freondinnen de Snitswike en foel it har op dat der eins neat sûns te krijen wie. Dat moast oars, tocht se en in jier letter wie Vitamine Bo in feit.

De earste jierren kombinearre se it runnen fan in eigen bedriuw mei har stúdzje kommersjele ekonomy. Dat diploma hat se helle en no is se fulltime ûndernimmer. Har bedriuw groeit stadich troch. Se komt út in echte ûndernimmersfamylje. Har heit hat in grutte masinehandel yn Arum en fljocht foar syn wurk de hiele wrâld oer.