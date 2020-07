Supporters SC Hearrenfean fiere 100-jierrich jubileum mei fjoerwurk

Om alve oere hinne rûnen de fans sjongend fan de Nieuwstraat nei it Abe Lenstra Stadion. By it stadion waarden der fakkels en fjoerwurk oanstutsen. It soe gean om in spontane aksje fan de supporters. De plysje wie der by om alles yn de gaten te hâlden.

Foar sneintejûn hat Nieuw Noord, de feriening foar fanatike supporters fan SC Hearrenfean, ek in fiering oankundige op sosjale media. Moandei is it 100 jier lyn dat de fuotbalklup oprjochte waard.