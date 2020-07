Sytse Bokma wint seizoensiepening fierljeppen yn Burgum

By de froulju wie Marrit van der Wal fan It Heidenskip in klasse apart. Mei 16.70 meter pakte sy mei ôfstân de oerwinning yn Burgum. Sigrid Bokma einige op it twadde plak en waard folge troch Tirza Boschma.

Junioarewinst Rutger Haanstra

Rutger Haanstra fan It Heidenskip pakte mei 19.28 meter fuort de oerwinning by syn debút by de junioaren. It smiet him ek in nij persoanlik rekôr op. Lisse van der Knaap wûn mei in ôfstân fan 14.47 by de famkes, mar rekke by har sprong blessearre. De deititel by de jonges gie nei Wytse Steensma yn 16.62 meter.

Bart Helmholt kaam nei fjouwer jier ôfwêzichheid sneon kreas werom mei in oerwinning yn de twadde klasse, en in fierste sprong fan it seizoen.