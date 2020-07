Bysûnder skûtsje sylt op it wetter fan de Pikmar by Grou

It skûtsje is, mei in lingte fan twa meter, krekt grut genôch foar Tjerkstra om allinne yn te sitten. Mar dat is net alles; de yntinsje fan Tjerkstra wie om it skûtsje te brûken as deakiste. "De bedoeling wie dat ik mei dit kistje it krematoarium yn gean soe, mar de bern binne it der net mei iens. Sy fine it skipke fierstente moai."

Tjerkstra hat in pear winters oan it skûtsje wurke en kin der no sels ek yn sile. "Wy geane aanst wer efkes it wetter op, want it is prachtich om yn sa'n lyts boatsje te silen. Myn famylje sei ek: asto der yn leist skodzje wy dy der gewoan út, want wy wolle dy wol ferbrâne, mar it skûtsje net."