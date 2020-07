Spektakulêre fierljeprentree Bart Helmholt mei oerwinning en fierste ôfstân

Fierljepper Bart Helmholt hat sneon in spektakulêre comeback makke by de earste wedstriid fan it seizoen yn Burgum. Helmholt makke nei goed fjouwer jier syn rentree en wûn sneon de wedstriid yn de twadde klasse mei in ôfstân fan 20.94 meter. Dat is de fierste ôfstân dy't dit seizoen ljept is.