De skâns yn Burgum hat dizze simmer de primeur: de earste fierljepwedstriid fan 2020 sette sneon om 18.30 oere hinne útein. Fanwegen de coronamaatregels mochten der maksimaal 250 taskôgers by wêze. Omrop Fryslân fersoarge sneon lykwols in livestream, dus de thúsbliuwers hoegden neat te missen. It kommentaar waard fersoarge troch sportferslachjouwer Freark Wijma en fierljepper Bart Helmholt.