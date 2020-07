Nije stjerrewacht op ‘tsjusterste plak’ yn it Lauwersmargebiet

"En dat is niet de eerste keer, want vorige week hadden we kortsluiting en het probleem konden we alleen verhelpen door alles weer uit elkaar te halen." Dochs hawwe de frijwilligers der alle fertrouwen yn dat de stjerrewacht meikoarten te brûken is. "In september moeten de eerste studenten er aan de slag kunnen."

Aansten ek net-studinten

De nije stjerrewacht yn it Lauwersmargebiet is lykwols net allinnich bedoeld foar de studinten fan de RUG. Uteinliks meie ek net-studinten sa no en dan troch de teleskoop sjen. De earste kear sil nei alle gedachten by de Nacht fan de Nacht wêze. Dy wurdt ein oktober hâlden.