Syktocht nei famke by It Amelân hat djippe yndruk makke op helpferlieners en eilanners

Mear as 150 minsken ha meidien oan de syktocht, wêrûnder it Search and Rescueteam (SAR). In team fan frijwilligers siet de hiele wike op it eilân en op it wetter om alles ôf te sykjen. "Het is een hele bewogen week geweest", seit Houwina Postma fan SAR. "Een intensieve zoekactie en ook best wel emotioneel, ook vanwege de saamhorigheid van de eilanders die gigantisch mee hebben gezocht. Dan is het moment dat ze wordt gevonden bij iedereen grote opluchting, vooral voor de ouders, maar dan moet je gewoon weer verder."

Net allinnich SAR socht mei, mar ek ûnder oare plysje, brânwacht, de Kustwacht, de KNRM en in soad eilanners. Garnalefiskers fearen mei harren skippen yn liny by de kust del op syk nei it famke. Ek waard in dregteam en in spesjalisk marine-dûkteam ynskeakele. It wie in drege syktocht, seit Postma. "Het is zoeken naar een naald in een hooiberg, en de hooiberg is er ook niet. Het wordt moeilijk dan, het is moeilijk."

Gjin iepenbiere betinking

Snein soene alle helpferlieners in betinking hâlde op it wetter ta eare fan it famke, mar dy giet net troch. Postma: "Die is helaas afgezegd. Dit idee kwam naar voren, ook om de eilanders te bedanken en ook een stuk respect naar het meisje dat verdronken is en haar ouders die het op dit moment vreselijk moeilijk moeten hebben. Maar goed, het blijkt nu dat het een soort mediashow wordt en dat is niet onze insteek geweest."

Se sille it famke dêrom ynkoarten yn anonimiteit en stilte betinke. Postma fertelt dat in betinking net faak hâlden wurdt. "Dit doen we eigenlijk nooit. We hebben veel vermissingen en je kunt niet alles meenemen. Maar dit was ook een stukje respect laten zien aan de eilanders. Wat ze allemaal hebben gedaan voor alle hulpverleners, dat is echt met geen woorden te beschrijven. We zijn er stil van."