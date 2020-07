Omrop TIP: 'Machtich man' Riemer yn Fryslân DOK

Yn in boatsje op de Langwarder Wielen filosofearret er oer fuotbal en de oerienkomsten mei syn hobby: fiskjen. We sjogge hoe't hy syn netwurken ûnderhâldt as gasthear fan bekende Nederlanners yn syn eftertún, by it skûtsjesilen by Langwar, mei ûnder oaren Afonso Alves.