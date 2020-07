Nij ynternetplatfoarm helpt doarpen om mear lokaal iten te keapjen

Dizze wurkwize is net folslein nij. "Wy neame it wolris de lokale Bol.com, mar dan foar de lokale 'voedselmarkt'", sa laket Hamelynck. It idee wurdt al mei sukses útfierd yn doarpstún Us Hôf, dêr't Hamelynck mei har man de inisjatyfnimmer fan is.

"Wy hawwe it hjir no fjouwer jier lang útprobearre en it wurket gewoan. Je kinne gelyk begjinne, want je hawwe de biologyske gruthannel as achterfang. Dus wy hawwe altiten alles", leit se út.