Yllegaal feest mei sa'n hûndert minsken yn Ljouwerter parkje

De plysje hat freedtenacht in ein makke oan in yllegaal feest yn in parkje oan de Noarder Stienplaat. Der kamen by de plysje meardere meldingen binnen fan in mooglik feest yn de Froskepôlle. Nei ûndersyk die bliken dat dit oan de oare kant fan it wetter wie, yn de wyk Suderbuorren.