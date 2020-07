Gertjan Verbeek oer earste promoasje SC Hearrenfean: "Het feest erna was ongekend"

Hearrenfean wint yn de earste difyzje ûnder lieding fan trainer Ab Gritter de earste perioade. Dêrtroch binne se al wis fan de neikompetysje, mar dêrnei giet it allinnich mar minder. Healweis it seizoen nimt Fritz Korbach it oer fan Gritter. Folle better giet it net. Sterker noch, Hearrenfean einiget it seizoen as sechstjinde en net ien ferwachtet dat de klup in rol spylje sil yn de neikomeptysje.

"Het was niet een goed seizoen," sa seit Verbeek, dy't doe by Hearrenfean spile. "We hadden wel een leuke ploeg, begonnen ook goed, maar zakten daarna weg. Over promotie had niemand het."

De klup komt earst yn in pûl fan trije ploegen. De winner spilet dan yn in finale tsjin de winner fan de oare pûl foar ien plak yn de earedifyzje. Hearrenfean ferliest út by Go Ahead Eagles en thús is NAC mei 2-0 de bettere.