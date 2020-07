Dit jier al mear tikebiten yn Fryslân as yn hiel 2019

Op tekenradar.nl, dêr't minsken in melding dwaan kinne fan in tikebyt of klachten dy't se dêr oan oer holden hawwe, is goed te sjen dat de meldingen yn Fryslân tanimme. Dit jier waarden de earste biten al begjin jannewaris trochjûn. Ferline jier wie dat in pear wiken letter. Yn 2019 binne der yn totaal hast 300 biten trochjûn troch Friezen, dit jier is de teller de 300 al foarby, en it is noch net iens ein july.

"Een deel van die piek in meldingen kan ook verklaard worden door de aandacht die er steeds meer is voor de teek", seit Arnold van Vliet fan de Wageningen Universiteit. Hy is, yn 'e mande mei minsken fan it RIVM, by tekenradar.nl belutsen. Ein juny waard de 'Week van de Teek' organisearre, om foarljochting te jaan oer de risiko's fan biten.