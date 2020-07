'Mei inoar' yn aksje foar de jongereinoplieding fan SC Hearrenfean

"Der binne mear as 600 minsken dy't de muoite nommen hawwe om de klup te stypjen. Dat is in moai gebear yn dizze drege tiid mei corona en it jubileum dat wy eins grut fiere woene," seit Henk Hunneman as ien fan de inisjatyfnimmers. "Boppedat woene wy dat it wy-gefoel wat werom komt."

'Mei inoar' op de shirts

"Op dizze wize woene wy de klup stypje. En it is fantastysk dat it sa goed oppakt wurdt. De grutte dream is twa ton, want dan komme wy mei-inoar efter op it shirt fan de earste seleksje. Ek mei de tekst 'mei inoar', want sa hjit de aksje. En de namme fan de minsken dy't jild jûn hawwe yn it lyts. Safier binne wy noch net, mar wy woene de latte foar ússels heech lizze. Moandei moatte wy in bedrach binnen hawwe. Twa ton is moai, mar eltse euro is in ynvestearring yn de takomst fan de klup."

Poadium foar regionaal talint

Michel Jansen fan de jongereinoplieding fan SC Hearrenfean is wiis mei de aksje en it jild dat al byinoar brocht is. "Het is serieus geld voor een opleiding. Ik denk dat het belangrijk is om met de mensen die dit ingezet hebben om tafel te gaan om te kijken wat we met het geld doen. Materiaal, videoruimtes, je kunt van alles verzinnen. Maar dat moet je afstemmen met de mensen die dit fantastisch hebben georganiseerd. We willen regionaal talent een podium aanbieden: een opleiding op een hoger niveau dan bij amateurclubs. Dat moet leiden tot spelers die het eerste elftal halen. Dat is waar je het voor doet."