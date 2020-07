Op de Swarte Mar by Noardburum binne freedtejûn in auto en in trekker tsjin inoar botst. Dêrby is de auto yn de sleat bedarre. De bestjoerder fan de wein koe sels út de auto komme. Brânwacht en in traumahelikopter wiene ek oproppen, mar it die bliken dat harren help net nedich wie.