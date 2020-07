Stoflik omskot blykt fan Dútsk famke (14), snein in betinking op it wetter

It lichem is troch de KNRM fan Skiermûntseach oerdroegen oan de KNRM fan It Amelân. It lichem leit yntusken yn de aula fan It Amelân. De famylje is op de hichte.

Betinking

Sneintemoarn hâlde kotters in betinking op see by It Amelân. Dat sil barre by de lokaasje dêr't it famke weirekke is. Dêr sille blommen yn it wetter lein wurde as teken fan ôfskied. Search and Rescue (SAR) Nederland, de KNRM, kotters, in tal fiskers en it dûkersteam de Zeester sille by dy betinking wêze.