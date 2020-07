Start fierljepseizoen yn Burgum: "Een afterparty is er helaas niet"

Teije Dijk is foarsitter fan it Frysk Ljeppers Boun is wiis dat der wer it ien en oar kin. "Earst like it der op dat wy neat dwaan koene, útsein op ferieningsnivo om te trainen. Mar in pear wiken lyn hat it kabinet dochs wer grien ljocht jûn foar sport op kompetysjenivo. Wy hawwe wer in oanpaste kompetsysje makke.

Maatregels

Neffens Dijk is der genôch romte om 250 taskôgers kwyt te kinnen. "Wy hawwe allegearre maatregels troffen, ek yn oerlis mei it Nederlânske fierljepbûn. Sa binne wy op 250 minsken útkaam. Dy kinne wy goed kwyt, as de regels oanhâlden wurde. Benammen de 1,5 meter. By de yngong wurde minsken der op wiisd, ek mei in boerd. Der is in tafersjochhâlder op it terrein, de wc's wurde hieltyd skjinmakke, de kantine is sa dat minsken allinne by in buffet wat ôfhelje kinne. Sa besykje wy it te regeljen."

Learpunt

Dijk hat sjoen nei it foarbyld fan wedstriden op oare plakken yn it lân. "It die bliken dat minsken hingjen bleaune nei ôfrin fan de wedstriid. Dat wie wol in learpunt. Dêrom wolle wy minsken sneon der ek op oansprekke om it terrein te ferlitten en net mear by de kantine te sitten."

Minsken dy't de wedstriid sjen wolle, kinne dat ek online dwaan. Wa't der wol echt by wêze wol, moat op 'e tiid wêze.