PODCAST SC Hearrenfean 100 jier #6: "Huntelaar kaam noch in fiskje iten"

Sportklup Hearrenfean hat in lading oan superspitsen hân. Afonso Alves, Camataru, Dost, Van Nistelrooij, Huntelaar, Finnbogason en sa kinne we noch wol efkes trochgean. Mei eare-foarsitter Riemer van der Velde en âld-skout Bert Pijffers sjogge we werom en beprate we de bêsten. Se meitsje alle twa in top 4. Boppedat belje we mei âld-Hearrenfeanspiler Jon Dahl Tomasson. Hy spile fan 1994 oant en mei 1997 by Hearrenfean en is no trainer fan Malmö FF.