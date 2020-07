Fiskers ferienigje harren yn platfoarm foar Waadseefiskerij

Fiskerij-organisaasjes yn de Waadsee hawwe in platfoarm oprjochte. It 'Waddenzeevisserij Platvorm' kin út namme fan alle fiskerijsektoaren oerlizze mei oerheden en natuerorganisaasjes. It sil de Waadfiskers ek fertsjintwurdigje yn it krekt oprjochte 'Omgevingsberaad Waddenzee.' Foarsitter fan it platfoarm wurdt Addy Risseeuw.