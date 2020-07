Trond Sollied: "Heerenveen en Friesland hebben me verrast"

Yn de simmer fan 2008 komt Trond Sollied nei It Hearrenfean. In ferrassende kar fan de direksje mei Yme Kuiper op dat stuit. Gertjan Verbeek moat nei fjouwer suksesfolle jierren de klup ferlitte en Sollied folget him op. Hy stiet dan bekend as prizepakker. Hy wurdt kampioen en wint de beker mei Olympiakos Pireaus en AA Gent.

Nei hast oardel seizoen krijt hy lykwols dien. "Ik had een mooie tijd, maar het was een beetje veel tumult. Dat was niet fijn. Ook niet voor degenen die er werkten. Ik kon goed met Yme Kuiper en Henk Hoekstra. Het gedonder kwam van boven. Dat was vervelend voor Yme en Henk. Dat ik ontslagen werd, was niet erg. That's all in the game. Een goede trainer is een keer ontslagen."

Noarwegen en Nederlân lykje op elkoar

"De directie en ik zaten altijd op één golflengte, maar er waren andere mensen die het niet met ons eens waren. Wie dat waren waren wil ik niet zeggen. Je moet geen mensen beschadigen. Maar voor mij persoonlijk was Heerenveen en Fryslân een ontdekking. De mensen, de rust. Het was net als in het dorp in Noorwegen waar ik opgegroeid ben. Noorwegen en Nederland kun je goed met elkaar vergelijken. Het is niet voor niets dat Kees Verkerk in Noorwegen woont."