FriesBlond nije haadsponsor maratonploech Jillert Anema

Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Carien Kleibeuker, Kelly Schouten en Maaike Verweij binne de reedrydsters dy't de ploech foarmjouwe. Ek Kleibeuker giet noch in jier troch. De 42-jierrige reedrydster is ferline jier wol defintyf ophâlden mei it langebaanreedriden.

Team EasyJet hat noch gjin opfolger

Foar de langebaanploech, mei ûnder oaren Jorrit Bergsma, hat Anema noch gjin nije sponsor. "Witsto in sponsor dy't dêr yn dizze tiid mei corona nocht oan hat?", sa stelt de Anema de fraach. "It is gewoan hiel dreech. We binne wol mei ferskate partijen dwaande, mar it is net ienfâldich."

EasyJet hat troch de coronakrisis de stekker derút lutsen. Se soene troch oant en mei de Olympyske Spelen yn 2022 yn Peking. "De oare sponsoaren hawwe dy tasizzing ek dien en bliuwe gewoan. Mar der moat noch wol wat by. We bliuwe hurd wurkjen om in partij te finen."