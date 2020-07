Undersyk nei dea Karin Grijpstra ôfskaald; te min oanknopingspunten

Senario's

Forinsysk saakkundigen fan ûnder oare it NFI hawwe foar it ûndersyksteam ferskate senario's toetst; dat fan in oanriding, in misdriuw en in ûngelok. De mooglikheid dat Grijpstra oanriden is, bestimpelje de eksperts as heechst ûnwierskynlik. Fan de twa oare senario's jouwe de saakkundigen oan dat beiden in mooglikheid binne. Ek in kombinaasje fan in misdriuw, folge troch in ûngelok beneame sy as mooglikheid.

It team wachtet no noch op de útkomst fan inkelde ûndersiken. Salang't dat der net fan oertsjûge is dat it giet om in ûngelok, slute it it ûndersyk net definityf. It ûndersyksteam is yn oantal werom gien omdat der op dit stuit te min oanknopingspunten binne om fierder te ûndersykjen. Mocht der op basis fan nije ynformaasje dochs in nije ûndersyksrjochting nei foaren komme om op troch te resjersjearjen, dan pakt it ûndersyksteam dat direkt wer op.