Simmerblog: Simmer yn Wergea

It tema fan Simmer yn Fryslân is dizze wike doarpen mei havens. Wergea hat in haven. Twa eins, ien foar minsken út it doarp en ien foar passanten. "We ha hjir 47 plakken foar minsken út it doarp. Alle plakken binne beset, op ien nei. Mar dy reitsje we wol gau wer kwyt", seit Dolf Velde fan de Wettersportferiening.

En ek foar passanten is der dus plak. Fyftjin yn totaal. "Dat is no best drok yn it simmerseizoen. Somtiden moatte se sels dûbeldlizze", seit Velde.