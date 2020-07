K.R. Poststrjitte op It Hearrenfean fan freedtejûn ôf ôfsletten

It Hearrenfean is de ôfrûne desennia sterk groeid en de berikberens fan it plak stiet dêrtroch neffens wethâlder Jaap van Veen bot ûnder druk. "Dat is goed te merken in de ochtendspits. Het wordt steeds moeilijker om de A32 af te komen en vervolgens het centrum in te rijden." Ek yn de jûnsspits rint de fertraging foar ferkear dat de sneldyk op wol hieltyd mear op. "Door aanpassingen aan afrit 12 wordt die doorstroming fors verbeterd."

It giet om in grut projekt, dat oant ein 2023 duorret. Net allinnich de ôfrit nei it sintrum wurdt oanpakt, ek dy nei Oranjewâld. Van Veen: "Het is opgesplitst in allemaal kleine delen. We beginnen aan de centrumzijde van de afslag centrum." Dêr komt in ekstra rydstripe en it asfalt wurdt ferfongen.

Turborotonde

De grutste feroarings sille wêze oan de eastkant fan de ôfslach sintrum. "Daar zullen ook de verkeerslichten in het geheel worden verwijderd en er komt een turborotonde." Dat is in konstruksje wêrby't automobilisten al foar't se de rotonde opride harren rydstripe kieze moatte. "Zo kan het verkeer vlotter door dan met de verkeerslichten die er nu staan."

De kommende dagen wurdt der wurke oan de K.R. Poststrjitte, ien fan de belangrykste tagongsdiken nei it sintrum fan It Hearrenfean. Oan dy dyk lizze in soad kantoarpannen. "Voor de kantoren is dat op dit moment even lastig. We kunnen natuurlijk niet zomaar een weg afsluiten, maar bepaalde werkzaamheden zullen op veilige wijze plaats moeten vinden." Van Veen mei freedtejûn it lêste boerd delsette om de dyk offisjeel ôf te sluten.

Troch soere apel hinne bite

Om sa min mooglik hinder te feroarsaakjen, wurde de wurksumens benammen yn de fakânsjeperioade, de wykeinen en de nacht dien. "We kunnen er niet omheen dat het de komende jaren overlast zal geven. Het is even door de zure appel heen bijten."