Ljouwert en Noardeast-Fryslân skriuwe measte coronaboetes út fan Fryslân

Yn de gemeente Ljouwert waarden 155 boetes útdield, yn Noardeast-Fryslân 54. Dêrby giet it gemiddeld om respektyflik 12,5 en 12 boetes de 10.000 ynwenners. Dêrnei dielden aginten yn Waadhoeke de measte boetes út: 37 yn totaal, 8 de 10.000 ynwenners.

Yn Tytsjerksteradiel en op Flylân en Skiermûntseach waarden hielendal gjin boetes útdield.

Ljouwert en Noardeast-Fryslân helje it mei harren gemiddelde lykwols by lange nei net by de tsien gemeenten yn Nederlân mei de measte boetes. Gemeente Zaltbommel stiet boppe-oan de top 10 mei 110 boetes, 38,1 de 10.000 ynwenners. Folge troch Bunschoten: 83 totaal. 38 gemiddeld.