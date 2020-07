Earste groep jongelju mei maatskiplike tsjinsttiid klear mei trajekt

It wiene de earste dielnimmers fan it saneamde MDT-trajekt, dat in heal jier duorre. Troch de coronakrisis moast dat wol foar in part online barre. Dochs wie der genôch te dwaan, bygelyks worshops lykas 'Wat is je talent' en 'Hier ben ik' oer selsfersekere presintearjen.

Gemeenten Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Waadhoeke hawwe yn 'e mande mei ûndernimmers en it ûnderwiis it projekt opset. It giet om jongelju mei in tuskenjier, jongelju dy't útfallen binne op skoalle of wurk sykje. It is ek in gearwurking fan de gemeenten mei Het Bolwerk Dokkum, De Skûle Franeker, Timpaan Welzijn, Vluchtelingenwerk, ROC Friese Poort, Partoer en Kennislab NOF. De folgjende groepen sette nei de simmerfakânsje útein mei harren tsjinsttiid.