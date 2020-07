Cambuur wint mei 4-1 fan Harkemase Boys yn twadde oefenwedstriid

Yn de earste oefenwedstriid op 9 july hat Cambuur mei 11-0 wûn fan ONS Snits. De ôfrûne kear dat Cambuur tsjin Harkemase Boys spile wie op 12 july 2019, doe wûn Cambuur mei 3-0.

Harkemase Boys nei 8 minuten foar

De ôftraap wie fan Robert Mühren. De Harkemase Boys pakten al nei acht minuten de lieding yn it stadion. Nei in foarset fan links koe Margaritha in doelpunt meitsje. It makket dat Cambuur de wedstriid wat ûnwennich úteinset. It slagge Mühren net om fan in frije traap in goal te meitsjen: syn skot waard tsjinholden.

Jhurrey Margaritha moast efkes letter fan it fjild mei in blessuere. Heine Hiemstra kaam foar him yn it plak. It slagge de Harkemase Boys om de 0-1 foarsprong te hâlden oant it skoft.

Wiksels en goals

Net lang nei't de twadde helte begûn, slagge it Jamie Jacobs om de stân 1-1 te meitsjen. Hiemstra fan Harkemase Boys en Jacobs fan Cambuur krigen beiden in giele kaart. Hiemstra waard wiksele foar Iloba Achuna en Bruintjes waard ferfongen troch Dennis van Duinen. By Cambuur gie spits Mühren der út, dêr kaam Mitchel Paulissen foar yn it plak. Harkemase Boys krige twa corners, mar it slagge net in goal te meitsjen.

Dat slagge SC Cambuur wol: Robert Maulun skoarde de 2-1 mei in frije traap. Net lang foar de ein fan de wedstriid wist Korte der noch in tredde doelpunt by te meitsjen foar Cambuur. En oft dat noch net genôch wie makke Korte ek noch de 4-1 yn de slotfaze, nei in slalom om de doelman fan de Boys.