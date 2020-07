Weromrop: Theo Timmermans wie Hans Vonk-fan en waard letter profkeeper

SC Hearrenfean bestiet 100 jier en dêrom sjogge we dizze wike werom mei in greep út de moaiste en nijsgjirrichste programma's, dy't op Weromrop te finen binne. 'Fan fan' wie in rubryk yn it sportprogramma Boppeslach. De doe 8-jierrige Theo Timmermans wie fan fan keeper Hans Vonk. Yn 1998 frege Theo him it himd fan it liif. Twolve jier letter stie Timmermans sels as keeper ûnder de latte by ûnder oaren FC Volendam.