Stint mei noch hieltyd de dyk net op: Friesland Lease begrypt it net mear

"Het is teleurstellend, zo'n bericht," seit Jan Baljeu as direkteur fan Friesland Lease. "We hadden gehoopt dat 'ie snel zou kunnen rijden. Het duurt al zo lang, er is al een heel traject doorlopen met eisen waaraan de Stint moet voldoen. Tussentijds nog extra eisen. We hebben van de fabrikant begrepen dat ze klaar staan om de weg op te kunnen, dan krijg je zo'n bericht."

Eltse dei telefoantsjes

Baljeu begrypt de situaasje op dit stuit net mear. "Er is een beleidskader gesteld en de Stint voldoet nu aan de beleidsregels. We snappen het proces nu niet goed meer. We lopen schade op en het is heel erg voor de kinderbranche. Wij krijgen dagelijks telefoontjes van organisaties die weer willen rijden om de kosten te drukken. Ook daar zijn meer mensen werkloos en lopen veel zaken slecht door het coronavirus. Alles moet nu weer met auto's en busjes gebeuren. Uiteindelijk vertrouwen we er maar op dat ze weer gaan rijden volgens de regels. Het is voor ons erg vervelend, maar de grootste pijn zit bij de kinderdagverblijven zelf." Neffens Baljeu is der noch net in goed alternatyf foar de Stint.