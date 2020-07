Earste rit mei fernijde trein fan Arriva

Arriva presintearre tongersdei de fernijde GTW-trein. De trein hat net mear de fertroude reade kleur, mar is in blau-grien-wyt. De trein sil ynkoarten op alle spoaren yn it noarden ride en is fan binne en fan bûten hielendal fernijd. Sa binne der yn de trein no usb-oplaadpunten foar de smartphones, hat it in nij remsysteem wermei't stroom opwekt wurdt en kinne minsken op it perron sjen hoe fol in wagon sit. Ek sitte der in rolstoel-freonlike húskes yn.