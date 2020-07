Pleach fan fleanende mychhimmels soarget foar kopsoargen yn Ljouwert

"Normaal gesproken is het zo dat als er ongedierte is, dat de huurder daar zelf verantwoordelijk voor is en ongediertebestrijding kan bellen", seit Marjolein Raemaeker fan wenningkoöperaasje Elkien. "We zijn toch even langs gegaan om te kijken wat is hier aan de hand. Er werd geconstateerd dat er inderdaad vliegende mieren waren. Dat klopt ook wel want het is de tijd van het jaar, dat zal overal zijn. Onze vakman is bij een bewoner naar binnen gegaan en heeft een aantal kiertjes gekit".

"Wij gaan er niet over"

Neffens Elkien moatte de bewenners in bestridingsbedriuw ynskeakelje om't de bestriding fan de bistjes net yn harren takenpakket sit. "Als er echt sprake is van zware overlast dan is het een kwestie van melden bij de ongediertebestrijding, daar gaat de woningcoöperatie in principe niet over."

Wynja bellet sels net mei de ûngediertebestriding. "Dat hat myn buorfrou fierderop al dien, dy moast 250 euro betelje mei har AOW. As je ien komme litte en dat kost sa'n bedrach... Wêrom moatte wy 250 euro betelje at wy hjir in hûs hiere fan 700 of 800 euro yn de moanne? Ik ha der alle betrouwen yn dat Elkien hjir noch komt om it op te lossen," seit Wynja.