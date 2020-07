Afonso Alves: "It wie it bêste jier út myn karriêre"

Earst de plichtplegingen: hoe is it mei Alves yn dizze tiid mei corona? "It is rêstich, ik sit no thús fanwege de pandemy. It giet hjir tige min." Brazilië is ien fan de lannen mei de measte deaden.

Alves wennet no yn Belo Horizonte, ien fan de grutste stêden fan Brazilië. Dêr is er grutbrocht en fuotballe er foar Atlético Mineiro. Yn 2002 reizget er nei Örgryte yn Sweden. Hy spilet ien jier by de klup dêr't de heit fan Marcus Allbäck foarsitter fan is en ferhûzet nei Malmö FF.

Nei trije jier scout Hearrenfean Alves en belibbet hy de bêste faze yn syn karriêre. "Ik kin it my hiel goed yn 't sin bringe. It wiene hiele moaie jierren. It twadde jier wie it meast bysûnder. Doe wûn ik de Sulveren Skoech (efter Totti topskoarer fan Europa, red.) en de Nederlânske Gouden Skoech (bêste fuotballer fan it seizoen 2006/2007, red.). Dat wie it bêste jier út myn karriêre"

Kanarje Alves

It giet sels sa goed, dat de bûnscoach fan Brazilië Dunga him selektearret foar it nasjonale alvetal fan Brazilië. Op 1 juny 2007 makket hy syn debút as ynfaller foar Kaká yn in oefenwedstriid tsjin Ingelân. Hy wint mei Brazilië de Copa América yn 2007, al spilet hy yn de finale tsjin Argentinië net. Dêrnei rekket hy út byld en spilet hy gjin wedstriid mear. Mar in Hearrenfean-spiler dy't opnaam wurdt yn de Braziliaanske seleksje, dat bliuwt bysûnder. "Ik koe al in pear spilers fan de seleksje, dus dat wie gjin probleem. Fan grutte en fan lytse klups, dus dat ik fan in lytsere klup kaam, wie gjin probleem."