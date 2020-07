UPDATE: A32 by It Hearrenfean oant 19.00 oere ticht troch grut camperûngelok

De sneldyk A32 yn 'e rjochting fan It Hearrenfean is by ôfslach Wolvegea hielendal ôfsletten. Fan Steenwijk ôf stiet der foar de ôfslach Wolvegea noch in flinke file. De dyk wie yn súdlike rjochting foar in part ôfsletten. Ferkear koe dy kant op wol passearje fia de flechtstripe. Yntusken kin it ferkear der wer goed del. Der wiene fjouwer ambulânsen oanwêzich.

Gjin letsel, opfang yn gemeentehûs Wolvegea

Neffens wurdfierder Ernest Zinsmeyer fan plysje Fryslân binne der gjin minsken mei slim letsel. Ien persoan is yn in ambulânse kontrolearre, mar hoegde net nei it sikehûs. Minsken dy't by it ûngelok wiene, wurde opfongen yn it gemeentehûs fan Wolvegea. Mooglik is it ûngelok ûntstien om't in frachtwein lading ferlern op de dyk, mar dêr wurdt op dit stuit noch ûndersyk nei dien.

Op de dyk is it noch in púnheap. Der wiene op syn minst seis auto's by it ûngelok belutsen, dus ek frachtweinen.