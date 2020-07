GGD iepenet permaninte testlokaasje oan de Brandemeer yn Ljouwert

It is nofliker en feiliger om no te testen yn in gebou yn stee fan yn in tinte, seit Margreet de Graaf fan de GGD. "In echt gebou is better foar ús meiwurkers, mar ek better foar ús besikers." Omwenners fan it âlde skoalgebou hawwe in brief krigen oer wat der barre sil no't de GGD in nije testlokaasje iepenet. De Graaf: "We fine it wichtich dat bewenners witte wat der barre sil en wat se ferwachtsje kinne. Der sille mear auto's komme dan se went binne. Se moatte witte dat it ek feilich en ôfsletten is."

10.000 minsken

Fan 1 juni ôf binne der 10.000 minsken by de GGD del kommen foar in test. "Dizze wike binne der ûngefear 200 tests de dei ôfnommen", seit De Graaf. Dochs liket it derop dat minsken harren net sa gau teste litte. Dat is ek oan de reaksjes fan minsken op strjitte te hearren. "Ik haw gjin klachten", seit ien fan harren. "Mar as ik dy hie, soe ik my wol teste". Mar de oar seit: ik sykje de frisse lucht op. "Gewoon lekker naar buiten toe", heakket hy der oan ta. "Ik ha der gjin belang by", seit wer in oar.

Oprop foar testen

Úteinlik docht bliken dat mar 12 persint him teste lit by klachten. "Wy seagen dat eins al by eardere testen. It tal minsken dat echt komt is folle leger as it RIVM ynskatten hat. Minsken litte it witte yn ús fragelist. It is dreech foar minsken om harren oan de frijwillige thúsisolaasje te hâlden. Blykber is it ek noch in drompel om te kommen."

Dochs wol De Graaf minsken oproppe om harren te testen. "Dan witte wy hieltyd mear oer it firus, dan hawwe we it goed yn de gaten. En dan hoege we net wer sa'n perioade yn dêr't minsken harren baan kwyt reitsje, dêr't de hoareka ticht moat. Dat wolle wy foarkomme."