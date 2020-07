Ravaazje nei grut ûngelok op A32; part fan de dyk ôfsletten

It ûngelok barde yn 'e buert fan it tankstasjon by Aldeholtwâlde. De sneldyk A32 yn 'e rjochting fan It Hearrenfean is by ôfslach Wolvegea-Noard hielendal ôfsletten. De dyk is yn súdlike rjochting foar in part ôfsletten. Ferkear kin dy kant op wol passearje fia de flechtstripe. Der stean oan beide kanten files.

Der binne fjouwer ambulânses oanwêzich. Oft der minsken ferwûne rekke binne en hoe't it ûngelok barre koe, is noch net dúdlik.