Plan foar werynrjochting swimbadgebiet Bûtenpost

Yn earste ynstânsje wie it de bedoeling om allinnich in parkearterrein by it nije swimbad te lizzen. Dat wurdt nei de simmer fan 2021 yn gebrûk naam. Oant dy tiid bliuwt it swimbad fan no iepen. Op dizze lokaasje stiet de nije parkearfoarsjenning pland.

It kolleezje fan boargemaster en wethâlders stiet achter de werynrjochting fan it gebiet rûnom it swimbad. By it projekt is ek de ferfanging fan de rioelearring fan de Vaart belutsen.