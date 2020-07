Lêste sykslach fan garnalefiskers nei fermist famke smyt neat op

Se sochten benammen op it plak dêr't it famke yn see ferdwûn. In oantal boaten smiet de netten dêrby út. "We hebben bij paal 17, waar de honden wat roken, nog geprobeerd. Maar als ze niet bovenkomt, houdt het op den duur wel op", seit Rispens.

Ferskate kearen wie der in melding dat der wat sjoen wie, mar it bliek eltse kear loas alarm, fertelt Rispens: "Helaas vonden we niet wat we zochten."

De fiskers tinke dat it famke net fier út de rjochting dreaun is. "Het is geen slecht weer geweest en er loopt minder stroming dan met springtij." It is hiel lestich te sizzen, beslút Rispens.