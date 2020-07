UWV: Ofname oantal WW-útkearings yn Fryslân

Ein juny telde Fryslân 11.406 WW-útkearings. Dat is 3,4 persint fan de Fryske beropsbefolking. It oantal WW-útkearings yn Fryslân naam yn juny mei 355 ôf yn ferliking mei de moanne derfoar. Ek yn maaie naam de WW ôf, nei in foarse taname yn maart en april. Dizze ôfname sette yn juny troch. Foaral by útstjoerbedriuwen (bouberoppen), de yndustry en yn ferfier & logistyk naam it oantal WW-útkearings ôf.

Jongerein

Benammen jongerein oant 27 jier ûntfongen faker in útkearing sûnt de útbraak fan it coronafirus. Yn juny nimt it oantal útkearings oan jongerein lykwols ôf. Dat komt trochdat jongerein faak wurket fia útstjoerbedriuwen en yn bouberoppen. Yn dy sektoaren is yn de simmer mear wurk.

Yn ferliking mei foarich jier leit it oantal WW-útkearings oan jongerein wol folle heger. Dêr docht de ympakt fan corona op de wurkgelegenheid foar jongerein út bliken, dy't in soad wurkje yn troffen sektoaren as hoareka en detailhannnel.

De taname fan de WW sûnt corona hat derfoar soarge dat it oantal útkearings no heger is as in jier tebek. Ein juny 2020 telde Fryslân 2.096 mear WW-útkearings as yn juny 2019, in taname fan 22,5 persint.