Tsientallen ferrustke pinakels op markante wenten It Hearrenfean fuorthelle

In groep ferûntrêste bewenners luts oan de bel by bouwer Heijmans en de gemeente Hearrenfean. Dy hat yn it ferline meibetelle oan de opfallende ornaminten op de dakken fan de saneamde kastielwenten, in ûntwerp fan ferneamd arsjitekt Sjoerd Soeters.

De wenningen fan Het Zwanenwoud ha om en om grutte ornaminten op de dakken. By de pinakels giet it gemiddeld om 20 ornaminten fan sa'n oardel meter heech de wenning. Der wurdt no ûndersyk dien hoe't it komt dat de pinakels ruskje kinne. De pinakels dy't in gefaar opsmieten, binne fuorthelle.

Salang't ûndersyk rint, jouwe de belutsen partijen gjin kommentaar. Oan de grutte swannen op de dakken fan de oare wenten mankearret neat, sa hat it ûndersyk útwiisd.