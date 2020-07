Simmerblog: Simmer yn Langwar

Drûch is it net, mar dochs giet ferslachjouwer Arjen Bosselaar op in paad yn Langwar. Hy praat dêr mei Johannes Brinksma, de doarpskenner fan Langwar. Brinksma filme in soad yn it doarp, al fan 1970 ôf. "Langwar wie eartiids in arbeidersdoarp", wit Brinksma. "Hjir siet de smid, hjir siet in sigarewinkel, en dat wie it. Mar no is allegearre toerisme wurden. Mar ik fyn it wol in prachtich doarp."

It toerisme kaam op yn de 50'er jierren. Yn dy tiid waard it bûterfabryk omboud ta hotel De Wielen. Ek kaam der in jachthaven; dat wie eartiids noch in natuergebiet. Wenje der gewoanwei sa'n tûzen minsken yn it doarp, no sit it simmers dan ek "stampfol mei toeristen", sa't Brinksma seit.

Fansels wie dat yn de coronatiden wol wer oars, mar yntusken sitte de terrassen wer hielendal fol. "Hiene wy gjin toerisme hân yn Langwar", seit de doarpskenner, "dan hiene we hjir gjin winkel mear hân."